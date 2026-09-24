Food: The Spirits Club firma imbottigliamento esclusivo del Cask n. 3, tra i single cask più antichi mai rilasciati da Laphroaig

The Spirits Club annuncia l’imbottigliamento esclusivo del Cask n. 3 di Laphroaig, una delle espressioni single cask più rare e significative mai rese disponibili dalla storica distilleria di Islay. Con 37 anni di maturazione, il Cask n. 3 rappresenta un capitolo di particolare rilievo nella storia recente di Laphroaig: una botte unica, irripetibile, destinata a generare un numero estremamente limitato di bottiglie ed a posizionarsi tra le referenze più ricercate dagli appassionati e dai collezionisti di single malt scozzesi. L’operazione è stata ottenuta da The Spirits Club nell’ambito di un accordo di imbottigliamento esclusivo collegato al gruppo proprietario della distilleria, Suntory Global Spirits, realtà internazionale a cui fanno capo alcuni dei marchi più riconosciuti del panorama mondiale dei distillati di pregio.

Il Cask n. 3 darà vita a circa 300 bottiglie complessive, di cui soltanto 40 saranno riservate al mercato italiano. Un numero limitatissimo, che conferma la natura selettiva dell’operazione ed il valore collezionistico dell’imbottigliamento. “Stiamo lavorando su una botte eccezionale: il Cask n. 3 non è soltanto una referenza di 37 anni, ma un single cask di Laphroaig con caratteristiche di rarità non replicabili, poiché ogni distillato ha la propria personalità che lo rende unico e tanto più raro quanto più risulta non riproducibile l’evoluzione avvenuta in botte” dichiara Marilisa Rutigliano, CEO di The Spirits Club. “Il valore di un’operazione di questo tipo non risiede solo nell’età del distillato, ma nella combinazione tra provenienza, unicità della botte, disponibilità estremamente limitata e reputazione della distilleria". Fondata nel 1815 sull’isola di Islay, Laphroaig è una delle distillerie scozzesi più iconiche al mondo, riconosciuta per il suo profilo torbato, marino e profondamente distintivo. La possibilità di accedere ad un single cask di questa età rappresenta un evento raro, soprattutto quando l’imbottigliamento viene destinato ad un operatore esterno e non inserito all’interno delle tradizionali release ufficiali della distilleria.

Il lungo invecchiamento ad Islay ha inciso in modo determinante sull’evoluzione del distillato. Il clima dell’isola, caratterizzato da umidità marina e forti influenze atlantiche, contribuisce in maniera decisiva alla maturazione del whisky ed alla progressiva riduzione naturale della gradazione alcolica nel tempo. Nel caso del Cask n. 3, quasi quattro decenni di maturazione hanno dato origine ad un profilo che unisce profondità, complessità ed identità territoriale. L’imbottigliamento sarà realizzato come single cask, preservando il carattere originario della botte e valorizzando la sua natura irripetibile. Ogni bottiglia rappresenterà una frazionelimitata di un’unica storia: una volta esaurito il contenuto del cask, non sarà possibile replicare la stessa referenza. Per The Spirits Club, l’operazione conferma una strategia focalizzata su imbottigliamenti esclusivi, bottiglie rare e selezioni ad alto valore collezionistico. Dopo precedenti collaborazioni con importanti nomi del settore, come Gordon & MacPhail e Samaroli, il Cask n. 3 di Laphroaig consolida il posizionamento della società nel segmento degli spirits ultra-premium e delle referenze da collezione.

“Il mercato delle bottiglie rare è sempre più attento alla provenienza, alla tracciabilità ed alla reale scarsità del bene,” aggiunge Rutigliano. “Un single cask di questa età, proveniente da una distilleria come Laphroaig e disponibile in quantità così limitate, rappresenta esattamente il tipo di selezione che ricerchiamo per i nostri clienti.”

Nel caso del Cask n. 3 di Laphroaig il livello di scarsità è superiore ad una qualsiasi pur pregevole edizione limitata. Nel caso specifico, The Spirits Club dichiara in origine il numero reale di bottiglie prodotte in single cask, e ne specifica ulteriormente l’ammontare riservato al mercato italiano. Questo è l’esempio didatticamente perfetto di come la rarità produce scarsità, nell’ambito dei distillati da investimento. The Spirits Club distribuirà l’imbottigliamento attraverso i propri canali selezionati, con particolare attenzione ai collezionisti ed agli investitori interessati a referenze iconiche, autentiche e difficilmente reperibili sul mercato internazionale.