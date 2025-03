“Rafforzare la cooperazione, migliorare gli scambi, contribuire alle economie dei due Paesi e al benessere dei due popoli”. E’ l’obiettivo illustrato dal presidente del Ccpit, Ren Hongbin, intervenendo al Forum Italia-Cina, in corso a Milano. “Le aziende, da entrambe le parti, sono piene di forte interesse nella cooperazione tra Cina e Italia -afferma Hongbin- e ciò che è ancora più importante è che siamo pieni di fiducia, per la futura cooperazione”. De resto, “l’Italia ha investito molto in Cina e sono più di 1.600 le aziende italiane che hanno investimenti e attività in Cina. Secondo le nostre statistiche provvisorie -conclude- nel 2024 lo stock di investimenti bilaterali tra Cina e Italia avrà raggiunto circa 14 miliardi di dollari”. Cina e Italia, sottolinea, “sono importanti nuovi partner commerciali l'uno dell'altro. La Cina è il più grande partner commerciale dell'Italia in Asia; l'Italia è il quarto partner commerciale della Cina nell'Unione Europea. Quindi credo ci sia ancora un grande potenziale di cooperazione nel campo del commercio tra i due paesi”. Quest'anno, poi, “siamo nel 55esimo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, oltre che il 21esimo anniversario dell'istituzione della partnership strategica globale tra Cina e Italia”. Quindi “sono convinto che quest'anno sia un nodo temporale molto importante sia per la Cina che per l'Italia”. “Nel 2024 -ricorda ancora il presidente Ccpit- il volume degli scambi commerciali tra Cina e Italia ha raggiunto i 72,5 miliardi di dollari, con un aumento annuo dell'1,1%. Il Made in Italy, la produzione italiana, il design, la personalizzazione e la costruzione di alta qualità sono profondamente amati anche dal popolo cinese”. Tanto che “il mercato cinese è il secondo mercato di consumo più grande al mondo con una popolazione a medio reddito più numerosa al mondo”. Per questo motivo, “il mercato cinese offre un ampio spettro di opportunità di cooperazione per i prodotti di alta qualità e per le imprese di alta qualità, come quelle italiane”.