Mediobanca, depositata lista Cda

E' stata depositata oggi la lista del consiglio d'amministrazione dei candidati alla carica di consigliere per gli esercizi 2024-26 di Mediobanca, in vista del rinnovo dei vertici. La lista era stata resa pubblica il 20 settembre scorso. Per la presentazione delle altre liste, compresa Delfin, c'è tempo fino al 3 ottobre.

Nella partita per il rinnovo del board si guarda alle mosse di importanti azionisti come Edizione e Unipol. Per la holding del gruppo Benetton, socio di Piazzetta Cuccia con il 2,2%, si attende la convocazione del consiglio di amministrazione che, spiegano fonti finanziarie interpellate, valuterà tutte le opzioni sul tavolo. Per la riunione del board non ci sarebbe, comunque, ancora una data. Per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Generali, avvenuto nell'assemblea dell'aprile del 2022, Edizione si era schierata con Delfin e con Caltagirone. Per quanto riguarda Unipol, sarebbe prevedibile, osservano altre fonti interpellate, un allineamento con le decisioni del patto.

A una settimana esatta dalla scadenza del 3 ottobre, i riflettori rimangono, comunque, puntati sulla lista che presenterà Delfin, dopo il mancato accordo su una lista del Cda condivisa. L'orientamento da parte della cassaforte degli eredi di Leonardo Del Vecchio è quello di presentare una lista di cinque nomi. Una linea che viene considerata più 'soft' rispetto all'opzione di una lista di sette consiglieri.