circle x black
Cerca nel sito
 

Mps, Amato (ex Consob): "Lovaglio Ad? Con indagine rischio decadenza"

sponsor

Mps, Amato (ex Consob):
06 marzo 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ove anche il Cda" di Mps "avesse candidato il Ceo uscente Lovaglio sarebbe stato molto elevato il rischio che Banca d'Italia potesse ritenere lo stesso privo del requisito di correttezza professionale, comportandone la decadenza". Lo dice all'AdnKronos Gioacchino Amato, avvocato esperto di diritto bancario e finanziario, ex Consob e già presidente di banca Sant'Angelo.

L'esperto spiega: "I membri del Cda devono essere in possesso non solo dei requisiti di onorabilità (non aver subito condanne penali o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione) ma anche dei requisiti di correttezza (ossia comportamenti che pur non dando luogo a condanne penali possano comunque compromettere la reputazione del soggetto. L'ipotesi di scuola classica é proprio l'essere soggetti a indagini penali)".

Secondo Amato "i requisiti di correttezza godono di una certa discrezionalità applicativa, a differenza dei requisiti di onorabilità che sono tassativi". Nella fattispecie, prosegue, le indagini "si riferirebbero proprio a ipotetici reati di natura bancaria e finanziaria e per di più asseritamente commessi nello svolgimento della funzione di amministratore di Mps. Ciò comporta, conclude, che "ove anche il cda avesse candidato il Ceo uscente sarebbe stato molto elevato il rischio che Banca d'Italia potesse ritenere lo stesso privo del requisito di correttezza professionale, comportandone la decadenza". (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mps Amato ex Consob Lovaglio
Vedi anche
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza