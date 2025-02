“Dopo aver chiuso lo scorso esercizio con i risultati migliori di sempre, Mediobanca ha confermato anche in questo semestre la crescita di tutte le sue divisioni, consolidando le principali iniziative del Piano 23-26''. Così Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca interviene sui conti della banca che ha archiviato i primi sei mesi dell'esercizio 2024-2025 con un utile netto record di 660 milioni (+8%) battendo così le stime degli analisti a 635 milioni di euro. I ricavi sono pari a 1.847,7 (+6,8%). Il rapporto costi/ricavi è in calo al 42%. Il Rote si attesta al 14% (+60 punti base), il Rorwa al 2,8% (+20 punti base). ''Tutte le piattaforme distributive fisiche e digitali -sottolinea Nagel-sono state potenziate, attraendo i migliori talenti; l’offerta di servizi è stata ampliata e riposizionata sempre più sul modello Private Investment Banking, con un ottimo riconoscimento da parte dei clienti nelle loro decisioni di investimento, di finanziamento, di consulenza ordinaria e straordinaria''.

''La crescita sostenibile del business è ben avviata e procede ad una velocità stabilmente superiore al passato. Mediobanca è concentrata sull’esecuzione del Piano “One brand- One culture” che la colloca come operatore sempre più focalizzato sul Wealth Management fortemente integrato con un Corporate Investment Banking sinergico e diversificato. Remunerazione degli azionisti e creazione di valore collocano Mediobanca ai migliori livelli settoriali, in uno scenario di riduzione dei tassi di interesse''.