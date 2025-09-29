Il lavoratore giaceva ai piedi di una scala: non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato da una caduta o da un malore improvviso

Un uomo di 65 anni è stato trovato morto questo pomeriggio in un cantiere di via Goffredo Mameli a Opera, nel Milanese. Il lavoratore giaceva ai piedi di una scala: non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato da una caduta o da un malore improvviso.

L’allarme è scattato intorno alle 15. Sul posto sono arrivati in codice rosso l’elisoccorso, due ambulanze e le forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Gli inquirenti e i tecnici della prevenzione stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere.