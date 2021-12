Finanza.tech: ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

Finanza.tech ha reso noto di avere ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (codice Isin: IT0005475162) e dei warrant denominati 'Warrant Finanza.tech 2021-2024' (codice Isin: IT0005475147) sul mercato Mercato Euronext Growth Milan (Egm), dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie e dei warrant. La data di inizio delle negoziazioni è fissata in data 29 dicembre 2021, fa sapere la società attiva nel settore fintech a supporto delle pmi che si avvale dell’intelligenza artificiale e di una piattaforma tecnologica proprietaria. Il bookbuilding per il processo di quotazione, aggiunge Finanza.tech è stato chiuso con successo con una domanda complessiva superiore a circa 6 volte l’offerta, grazie alla consistente richiesta da parte di investitori qualificati italiani ed esteri.

"La chiusura con successo del bookbuilding e l’ammissione alle negoziazioni di Finanza.tech è un grande risultato" commenta Nicola Occhinegro, fondatore e amministratore delegato di Finanza.tech sottolineando che "gli investitori hanno dato fiducia al nostro progetto e al nostro modello di business: quello di financial enabler che, sfruttando l’intelligenza artificiale, si mette al servizio delle imprese per colmare il funding gap e ridurre il costo sistemico dell'allocazione dei capitali". Occhinegro evidenzia che "la quotazione in Borsa per Finanza.tech è solo l’inizio di un percorso pluriennale di crescita. Abbiamo in programma investimenti volti a potenziare la nostra tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, coltivare ed attrarre i talenti ed aumentare gli sforzi in comunicazione, così da ampliare il bacino per la nostra realtà e i benefici concreti che possiamo portare al tessuto imprenditoriale. Progetti sfidanti che vanno a rafforzare la nostra offerta e a renderci sempre più un punto di riferimento fintech per tutte le Pmi italiane".

Finanza.tech informa inoltre che il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’Ipo è pari a circa Euro 3,5 milioni (escluso l’esercizio della Greenshoe in aumento di capitale per un ammontare di 417mila azioni), rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di € 1,20 per azione ordinaria, per un ammontare di circa 2,9 milioni di azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni. Ad esito del collocamento istituzionale, ed al netto della greenshoe, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di Finanza.Tech S.p.A. sarà composto da 12.915.000 azioni ordinarie. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a circa 15,5 milioni di euro con un flottante del 22,57%.