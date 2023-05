Casartelli: “Il ruolo degli operatori del settore, in questo momento, è quello di aiutare i clienti nel percorso di transizione energetica sostenibile, distribuita e inclusiva. Ormai il mercato offre soluzioni che possono finanziare progetti e creare partnership per vendere l'energia che stiamo andando a sviluppare con i nostri impianti fotovoltaici ed eolici di grande scala tramite contratti di lungo termine. L'ultima frontiera, importante per la piccola imprenditoria, sono le comunità energetiche” ha detto Casartelli durante l' EY Energy Summit 2023 che si è svolto oggi a Roma alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale e delle imprese