Fincantieri, Monti (Asdp): 'Bene bandi da 150 mln per maxi bacino Palermo'

"Siamo felici del lavoro svolto in questi anni per supportare Fincantieri a costruire questo importante risultato. E siamo altrettanto soddisfatti per essere finalmente arrivati alla pubblicazione di due bandi di gara - circa 150 milioni - per la ricostruzione del bacino da 150mila tonnellate che, come ha sottolineato l’ad Pierroberto Folgiero, consentirà a Fincantieri di consolidare la sua mission costruttiva a Palermo". A dirlo è il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti, dopo il varo nello stabilimento Fincantieri di Palermo di Al Fulk, l'unità anfibia (Landing Platform Dock) commissionata a Fincantieri dal ministero della Difesa del Qatar nell'ambito del programma di acquisizione navale nazionale