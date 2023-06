In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani Findus ha presentato i risultati della campagna di sostenibilità e di lotta alla plastica, che la vede come azienda più attiva in termini di awareness. Cestini mangia-rifiuti, partnership per la raccolta di inquinanti col supporto dei pescatori e programmi educativi per i più piccoli: queste le principali linee-guida seguite dall'azienda e illustrate dal Marketing Manager Manuel Rubini a margine dell'evento.