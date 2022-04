Finisce oggi - 1 aprile - lo stato di emergenza covid in Italia e, con l'addio alla misura, arrivano nuove disposizioni sull'utilizzo del green pass. Resta l'obbligo di certificato base per la ristorazione al chiuso e negli stadi, che tornano alla capienza del 100%. Fino al 30 aprile, inoltre, rimane l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici. Cambiano anche le regole per autoisolamento e autosorveglianza.