Fine stato emergenza, Speranza: "Non è pulsante off a pandemia"

Appello alla prudenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel giorno dell'allentamento delle restrizioni anti-Covid. Da oggi "cambia semplicemente che la gestione della pandemia non sarà più di natura straordinaria, ma proviamo a portarla su binari di ordinarietà. Ma dobbiamo farlo con i piedi per terra, perché la pandemia è ancora in corso. Non c'è un pulsante 'off' che magicamente viene premuto e la spegne definitivamente", il monito di Speranza.