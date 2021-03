Finestre dalle forme atipiche di Oknoplast:i serramenti giusti per il nuovo concetto di casa

(Milano 10 marzo 2021)

Milano, 10 marzo 2021

Viviamo in un’epoca in cui tutto si evolve, costantemente e incessantemente. In questa cornice si inserisce un nuovo concetto di casa e un nuovo modo di vedere e concepire gli spazi abitativi; lì dove prima si vedevano solo limiti, adesso si cercano delle opportunità. Questa è anche un po’ la situazione che si presenta all’interno delle mura domestiche, soprattutto in prossimità di spazi ristretti o dalle forme particolari.

Per dare una risposta concreta e basata sull’efficienza, il design e la sicurezza a queste nuove esigenze, Oknoplast offre ai suoi clienti la possibilità di realizzare finestre dalle forme atipiche. Circolari, trapezoidali, ad arco: nessuna figura geometrica sarà un problema… c’è il giusto serramento su misura per ogni dove!

Queste particolari tipologie di finestre si distinguono da quelle tradizionali per la forma e le dimensioni, ma ne conservano pienamente funzionalità e parametri tecnici. È possibile realizzare chiusure fisse nel telaio o apribili, sia a battente che a wasistas, per adattarsi a ogni esigenza architettonica e di stile.

Si tratta di serramenti concepiti per esaltare le abitazioni dal design più ricercato, introducendo elementi unici che ne arricchiscono il fascino e la personalità. Sono soluzioni particolarmente apprezzate per gli attici moderni e per i piani superiori delle case con tetto scosceso. La possibilità di giocare con angoli e linee permette infatti di liberare la creatività, enfatizzando lo stile delle dimore contemporanee. Ma non solo: quando realizzate con contorni più dolci e arrotondati, come nel caso di finestre o porte finestre ad arco, questi serramenti diventano l’ideale anche per contesti più tradizionali, come rustici e casali, o nelle ville di ispirazione neoclassica.

È importante sottolineare che, anche se la tradizione continua a influenzare il nostro presente, il futuro punta su alternative più tecnologiche e meno convenzionali. Per questo motivo le finestre dalle forme atipiche di Oknoplast sono perfette per tenere il passo con le ultime tendenze del mercato e con le richieste dei consumatori, degli architetti e dei designer.

Questi profili si rivelano dunque un giusto escamotage per donare vivacità e movimento alle facciate. Le finestre dalle forme atipiche possono infatti stimolare la fantasia del progettista… non c’è idea di stile e design che non possa essere realizzata e valorizzata con questi serramenti dalle forme speciali!

In generale si tratta di chiusure adatte anche a luoghi piccoli o con particolari limiti di spazio, nonché ottime soluzioni per arredare la sala bagno, la zona notte o, ancora di più, la zona living dando un tocco di originalità all’homedecor.

Abbiamo parlato di design e di funzionalità, ma queste soluzioni sono ottimali anche dal punto di vista della sicurezza. Come per tutti i serramenti standard, le grandi aperture e i sistemi scorrevoli, anche le finestre dalle forme atipiche sono dotate dei giusti accorgimenti che ne assicurano la resistenza contro le incursioni esterne. Sicurezza e design viaggiano dunque di pari passo: un connubio che garantisce sempre la giusta soluzione in termini di modernità e comfort.

E non è tutto! Le finestre dalle forme atipiche non penalizzano minimamente l’illuminazione degli ambienti: la luce naturale filtra infatti senza ostacoli e raggiunge gli spazi abitativi, garantendo così la giusta luminosità degli ambienti. Aspetto questo assolutamente fondamentale, soprattutto in un periodo in cui - a causa della pandemia – si lavora molto più da casa, trascorrendo di conseguenza maggior tempo tra le mura domestiche.

Proprio perché Oknoplast è sempre molto attenta alle ultime tendenze, le finestre dalle forme atipiche sono disponibili anche in una tonalità grigio cemento che richiama Ultimate Gray, nominato color Pantone 2021. Essere al passo con i tempi non è mai stato così semplice!

