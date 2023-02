Il settore fintech e quello del Made in Italy sono pronti a stringere un’inedita alleanza per promuovere le eccellenze del nostro Paese in tutto il mondo. Protagoniste del progetto, l’organizzazione no-profit svizzera DFINITY Foundation, e Federitaly, una realtà da anni impegnata nella valorizzazione dei prodotti italiani all’estero. La partnership si basa sullo sfruttamento della blockchain di Internet Computer, ai fini di garantire alcuni standard digitali di riferimento ai consumatori.