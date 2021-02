Fintech, SumUp acquisisce Tiller

Roma, 3 feb. (Adnkronos)

SumUp acquisisce Tiller e si rafforza nel settore del commercio e dei ristoranti. La fintech del settore pagamenti digitali ha annunciato l'acquisizione di Tiller, uno dei servizi digitali in pole in Europa per commercianti e ristoratori. "Questa operazione, soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti, ribadisce l'impegno a lungo termine di verso la crescita e lo sviluppo del settore della ristorazione in tutto il mondo" sottolinea SumUp. "Essendo la vision, il Dna e gli obiettivi di SumUp e Tiller perfettamente in linea e compatibili, le due società potranno lavorare in perfetta sinergia a sostegno dei ristoratori italiani e del resto d’Europa" spiegano dall'azienda.

In seguito ai provvedimenti adottati a livello nazionale per contrastare l'emergenza sanitaria, i ristoratori italiani hanno dovuto reinventarsi, adottare formule di delivery e take away o cercare nuovi metodi originali per mantenere il rapporto con i clienti e assicurare la continuità del proprio business. Per questo SumUp spiega che "in questo contesto, l'acquisizione di Tiller, attore principale in Italia, Francia e Spagna, è di grande valore e posiziona l'azienda come una delle realtà leader nella digitalizzazione dei ristoratori e commercianti in Europa" aggiunge l'azienda.

La fintech con questo passo avrà a disposizione ancora più soluzioni innovative per sostenere un comparto strategico per tutto il Paese come quello della ristorazione, bisognoso di semplificare i propri processi per rendere il più sostenibile possibile il business. L’acquisizione rappresenta, inoltre, il più recente di una serie di accordi strategici conclusi da SumUp con l’intento di rafforzare il proprio portafoglio prodotti con strumenti specifici per i piccoli commercianti: arriva, infatti, dopo l'acquisizione nel 2018 di Debitoor - contabilità e fatturazione - nel 2019 di Shoplo - e-commerce - e nel 2020 di Goodtill per il settore ristorazione e ospitalità.

Maximilian Stella, Vice Presidente New Ventures di SumUp, ricorda che "a fronte di una collaborazione attiva sin dal 2015, abbiamo osservato in questi anni l'eccezionale percorso di Tiller e la sua straordinaria tecnologia. Tiller è già ben consolidato nei principali mercati in cui SumUp è presente quali Italia, Francia e Spagna". "Siamo sicuri -aggiunge il manager - che insieme saremo in grado di offrire soluzioni sempre più efficaci ai commercianti nel settore della ristorazione e dell'ospitalità, trainanti per l’economia italiana, e di crescere ulteriormente in nuovi mercati".

Dimitri Farber, fondatore di Tiller, sottolinea infine che "la mission di Tiller è sempre stata quella di supportare commercianti e ristoratori nella loro vita quotidiana e nella digitalizzazione del punto vendita. Il 2020 ha manifestato ulteriormente questa esigenza in tutta Europa. Insieme a SumUp, Tiller potrà rafforzare la propria azione rivolgendosi a ogni tipo di commerciante in tutto il mondo".