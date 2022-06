Fintech, SumUp annuncia aumento di capitale di 590 mln

SumUp annuncia un aumento di capitale di 590 milioni di euro che, a coronamento dei suoi 10 anni di rapida crescita internazionale, porta l’azienda ad essere valutata 8 miliardi di euro. Il round di investimento è guidato da Bain Capital Tech Opportunities con la partecipazione di fondi gestiti da, fra gli altri, BlackRock, btov Partners, Centerbridge, Crestline, Fin Capital e Sentinel Dome Partners. Il round è composto da una parte di finanziamento a debito e una parte in equity e porta a 1,5 miliardi di euro il totale dei finanziamenti raccolti da SumUp.

"La comunità globale di investitori ha supportato fortemente SumUp nella sua mission di aiutare i piccoli esercenti. La nostra priorità è stare a fianco degli small business nonostante le difficoltà, dalla pandemia alle incertezze macro-economiche degli ultimi mesi. La nostra crescita organica del +60% in questi periodi di difficoltà dimostra la nostra capacità di rispondere ai bisogni degli esercenti quando ne hanno più bisogno" ha sottolineato Marc-Alexander Christ, co-founder e Cfo di SumUp.

"In un mercato come quello attuale, il successo con cui il nostro team ha concluso il round di finanziamento coinvolgendo investitori prestigiosi evidenzia la nostra capacità di esecuzione e il nostro potenziale. I capitali raccolti ci consentiranno di sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema, crescere in nuovi mercati e proseguire le operazioni di acquisizione, sempre con l’obiettivo di essere al fianco degli esercenti in tutto il mondo" ha commentato ancora il manager.