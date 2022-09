Fintech, SumUp lancia il digital wallet per i consumatori

Arriva l'app per gli acquisti quotidiani agevoli, veloci e contactless, comprende un piano di fidelizzazione per sostenere i piccoli business

SumUp lancia il digital wallet per i consumatori con un piano di fidelizzazione per sostenere i piccoli business. La società di tecnologia finanziaria ha annunciato il lancio oggi di SumUp Pay, il primo digital wallet pensato per rendere lo shopping locale più facile e conveniente, grazie ad un sistema di pagamento sicuro e veloce per i consumatori di tutta Europa e ad un programma di fidelizzazione integrato per sostenere i piccoli esercenti. SumUp Pay "è la prima app rivolta ai consumatori lanciata da SumUp e presenta numerose funzionalità, pensate proprio per migliorare l’esperienza degli utenti e rendere gli acquisti quotidiani il più possibile agevoli, veloci e contactless" spiega il player fintech.

All’interno di SumUp Pay i consumatori ricevono infatti una Mastercard virtuale gratuita SumUp Pay, ricaricabile tramite un’altra carta o con bonifico bancario, per effettuare acquisti a distanza o di persona abilitati per Google Pay e Apple Pay, ma anche trasferimenti e prelievi. Si accede così ad un programma di fidelizzazione integrato che punta a sostenere le attività commerciali locali: gli utenti potranno raccogliere premi per ogni euro speso tramite la propria carta virtuale SumUp Pay, ma anche guadagnare più punti pagando presso gli esercenti che utilizzano i terminali di SumUp. I punti raccolti potranno essere riscattati e utilizzati presso qualsiasi attività commerciale locale che accetti pagamenti con SumUp.

Pedro Branco, Head of Consumer Business di SumUp, commenta che "oggi è un giorno di grande soddisfazione per SumUp perché per la prima volta espandiamo la nostra offerta di prodotti nell'ambito B2C, rivolgendoci agli utenti finali. Il nostro portafoglio digitale all-in-one non solo offre ai consumatori la possibilità di pagare comodamente le bollette, di acquistare beni o di trasferire denaro ai propri amici, ma li premia anche per ogni centesimo speso". Il manager evidenzia inoltre che "con SumUp Pay, puntiamo a creare un ecosistema vantaggioso sia per le imprese locali, che per i consumatori, incentivando milioni di persone a fare acquisti a livello locale e fornendo ai nostri commercianti un ulteriore strumento per far crescere la loro attività".