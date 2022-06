Fiocco rosa in casa Sofo-Le Pen, arriva Clotilde, la coppia: "Motivo in più per lottare"

Fiocco rosa in casa Sofo-Le Pen. La notizia del lieto evento - la nascita di una bambina, Clotilde - la 'firmano sui social il padre, Vincenzo Sofo, eurodeputato di Fdi e la mamma, Marechal Le Pen, nipote di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National francese. "Scusate se mi sono assentato un attimo - scrive il 'talebano' calabrese - ma dovevo prepararmi per la cosa più bella della mia vita: benvenuta al mondo piccola, d’ora in poi ogni battaglia avrà ancora più senso".

Lei scrive su Twitter: "Anche se non ho potuto investire in questa campagna legislativa come avrei voluto, questo fine settimana ho ricevuto un motivo in più per lottare per la Francia", condividendo la foto della mano della sua bambina, postata anche dal marito. Nel braccialetto della neonata il nome: "Clotilde" e la data di nascita, il 10 giugno.

Sofo, già tra i volti noti del sovranismo italiano, l'11 settembre dello scorso anno ha sposato a Parigi l'allora 31enne Marion (assente la zia Marine, impegnata in campagna elettorale). Marèchal e Vincenzo si erano conosciuti sei anni fa, ad un convegno della Lega. Sia lui che lei hanno sempre rivendicato i valori della famiglia 'tradizionale', puntando alla difesa dei valori identitari europei, la battaglia che li accomuna, e che ha portato la nipote di Marine a divenire la più giovane deputata eletta in Francia, per il Rn. L'amore scocca, perché come disse lei in una intervista al Corriere di qualche tempo, fa oltre alla politica che li accomuna ci fu altro: "Lo charme italiano probabilmente ha fatto il resto...". Ora Marion ha lasciato la politica attiva, occupandosi di formazione con la sua scuola di Lione, l'Issep, Institute de science sociales, économiques et politiques, nato nel 2019.