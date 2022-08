Fiocco rosa per Giorgia Venturini, è nata Sole Tea

La conduttrice di 'X Style' e la bimba stanno bene. La notizia del parto in un post su Instagram, con gli scatti felici della bimba tra le braccia della mamma e del papà, l'imprenditore Marco De Santis

Fiocco rosa per Giorgia Venturini, che stamane è diventata mamma della piccola Sole Tea. A darne notizia un post su Instagram, corredato da foto della mamma e della bimba e da un dolce messaggio: "Benvenuta al mondo Sole Tea, amore della tua mamma", ha scritto la conduttrice televisiva 38enne, nota per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi e a 'Tiki Taka' e per la conduzione del programma di moda 'X Style'.

La nascita della piccola è stata registrata alle 11.09 del 12 agosto. Tra gli scatti postati su Instagram, uno immortala la Venturini sorridente e felice accanto al papà della bimba l’imprenditore Marco De Santis (con il quale è convolata a nozze lo scorso 19 giugno), mentre tiene in braccio la nuova arrivata. Tanti gli auguri vip sotto le foto pubblicate per commentare con affetto la nascita di Sole Tea. Tra le prime a congratularsi con la neomamma, Ingrid Muccitelli, Elena Santarelli, Manila Nazzaro, Nicoletta Larini e Michela Quattrociocche.