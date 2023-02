Fiom: tute blu lavorano 164 ore in più dei tedeschi, mancano 210mila occupati

In Italia, nel 2020, l'1,9 milioni di metalmeccanici ha lavorato circa 164 ore in più dei 4,8 milioni dei metallarbeiter tedeschi: 1.553 ore di media l'anno contro le 1.389 ore previste in Germania. L'equivalente, cioè, di un mese in più a tempo pieno senza considerare la cosidetta 'area grigia', le ore lavorate 'fuoribusta', oltre l'orario contrattuale. A spanne quindi, e "in un gioco poco scientifico", si potrebbe calcolare come, nel caso l'Italia volesse uniformarsi alle ore metalmeccaniche lavorate pro capite in Germania, mancherebbero all'appello circa 210 mila posti. A fare il punto sulla situazione occupazionale nell'industria metalmeccanica con cui riaccendere il dibattito attorno ad uno slogan antico ma dal fascino intramontabile, 'lavorare meno lavorare tutti', è, secondo quanto anticipa l'Adnkronos, un'analisi della Fiom sui dati Istat ed Eurostat , a breve al centro dei lavori del 28esimo congresso delle tute blu della Cgil, che si aprirà domani a Padova.

E a scorrere la lista delle differenze, sempre invocate a seconda dell'angolo visuale tra Italia e Germania, lo studio evidenzia anche una diversa e profonda differenza nei tassi di crescita dell'occupazione. Se nel 2020 in Italia l'aumento degli addetti metalmeccanici cresce rispetto al 2013 del +5%, con un calo delle imprese di circa il 2,5%, 4mila unità in meno se confrontate con le 161mila di sette anni prima, in Germania l'incremento degli occupati regista invece un +8,5% mettendo a segno un contemporaneo aumento delle aziende del +5% che toccano così quota 112mila rispetto alle 106.945 del 2013.

Dati, questi, prosegue l'analisi Fiom, da cui risalta anche come l'Italia registri, in termini assoluti, il numero maggiore di imprese dovuto alle dimensioni delle aziende che compongono il settore metalmeccanico, storicamente composto da imprese medio piccole: in media infatti sono 11 i dipendenti per impresa contro i 42 della Germania. E più in generale, annota ancora la Fiom, sono poco più di mezzo milione le tute blu italiane che lavorano nelle grandi imprese con almeno 250 addetti (poco più di 700 aziende) mentre si avvicinano a 1 mln quelli impiegati nelle imprese con meno di 50 addetti di cui oltre 200mila nelle quasi 150mila aziende con meno di 10 dipendenti. (Alessandra Testorio)