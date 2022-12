Fiorello e le interviste del 'Belvo', Marracash diventa 'Marrapos'- Video

"C'è una nuova rubrica ragazzi. Avete presente Francesca Fagnani? C'è qualcosa di più. C'è Franco Fagnano, il 'Belvo'. E intervista Marracash". Fiorello, a Viva Rai 2! presenta così la novità, uno spazio dedicato alle interviste del 'Belvo', per fare il verso al programma 'Belve' della giornalista Francesca Fagnani che quest'anno sarà co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus.

Ed ecco un contributo video che apre 'il sipario' dell'intervista a Marracash del 'Belvo' Fiorello dietro a un paio di occhiali scuri: "Ogni domanda è un morso all'intervistato - premette, mentre il verso feroce di un puma nero crea la 'giusta' atmosfera - Diamo il benvenuto a Fabio Bartolo Rizzo, perché è così che si chiama. Ma con un nome così, invece di fare il rapper, non era meglio fare il flautista?".

Prima domanda. Marracash ride. "E vero che in Sicilia la chiamavano u marrucchinu?". "Sì", risponde il rapper che è nato a Nicosia, in provincia di Enna. "Da lì l'idea di farsi chiamare Marracash?". "Sì", conferma il cantante. E ancora. "E' vero che con il tetto al contante vuoi cambiare il nome in Marrapos". Il puma emette il suo verso da 'Belvo'. "E' vero che nel tuo presepe i Re Magi portano oro, incenso e marra?". Risate di entrambi. "E' vero che il suo romanzo preferito è 'Delitto e castigo' di Dostoevskij?". "Sì, l'ho detto 15 anni fa". "Ma allora mi sta dicendo che lei ha letto un libro?". Risate ed esibizioni flash di finte barre rap tra Fiore e Marracash.

"La migliore esibizione che ha fatto?". "E' stata l'esibizione con uno showman, un Frank Sinatra, un Elvis". "Noi abbiamo quel pezzo", gli dice Fiore ed è l'esibizione di Marracash e Fiorello che viene mandata in onda. Poi avanti con Alessia Marcuzzi, che a più riprese si collega con Viva Rai2! dal taxi che la sta portando al bar-studio, mentre canta col conducente famosi pezzi anni '80 fino al suo arrivo lì. Alessia sta per tornare in Rai con un nuovo format che andrà in onda in prima serata su Rai2, dal titolo 'Boomerissima'. Non a caso...canzoni anni '80.