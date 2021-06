Fiorentina, è ufficiale: Gattuso non sarà l'allenatore dei viola

Adesso è ufficiale, Gattuso non è più l'allenatore della Fiorentina. "La Fiorentina e mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva". Con queste parole diffuse con una nota il club Viola ha ufficializzato che il tecnico calabrese non sarà alla guida della squadra toscana la prossima stagione.

"La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano", conclude il comunicato.