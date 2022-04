Fiorentina-Empoli 1-0, gol di Gonzalez decide derby toscano

Vittoria dei viola, ospiti in 10 per espulsione di Luperto

La Fiorentina batte l'Empoli 1-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A. I viola si impongono grazie al gol di Gonzalez che al 58' insacca di testa su punizione calciata da destra. L'Empoli incassa la rete in inferiorità numerica, subito dopo l'espulsione di Luperto per doppia ammonizione. Gli ospiti vanno al tappeto in un match caratterizzato dal gol annullato nel primo tempo a Di Francesco: la rovesciata vincente viene vanificata dal Var, la rete viene cancellata per un fallo di Pinamonti su Terracciano, portiere viola. La vittoria consente alla Fiorentina di salire a 50 punti e di continuare a inseguire un piazzamento europeo. L'Empoli rimane a quota 33, con un ampio margine sulla zona retrocessione.