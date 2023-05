Fiorentina-Inter 1-0, finale Coppa Italia in diretta

Fiorentina e Inter in campo allo stadio Olimpico di Roma per la finale della Coppa Italia 2022-2023.

Pronti, via e la Fiorentina passa in vantaggio. I viola sfondano a sinistra, Ikoné mette al centro un pallone rasoterra che attraversa tutta l'area nerazzurra: sul secondo palo piomba Gonzalez, Handanovic è battuto e 1-0. Il gol stappa immediatamente la partita. L'Inter cerca di reagire subito, la Fiorentina trova spazi per ripartire. Al 10' Amrabat può calciare dal limite senza pressione, il rasoterra è impreciso.