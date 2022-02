La Lazio travolge la Fiorentina per 3-0 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol per i biancocelesti di Milinkovic-Savic al 52esimo, di Ciro Immobile al 70esimo e l'autogol di Cristiano Biraghi all'81esimo minuto. Al 78esimo minuto era stato espulso per la Fiorentina Lucas Torreira. Conla vittoria, la Lazio con 39 punti raggiunge la Roma al sesto posto in classifica di Serie A.