Fiorentina-Lecce 1-0, ai viola basta l'autogol di Gallo

Alla Fiorentina basta un'autorete di Gallo nel primo tempo per avere la meglio del Lecce al Franchi. Prosegue quindi l'ottimo momento di forma per la squadra di Vincenzo Italiano, che conquista la settima vittoria consecutiva tra campionato e Conference League e si rilancia in chiave settimo posto, portandosi a 37 a -1 da Udinese e Juventus, in campo stasera a San Siro con l'Inter. Situazione inversa in casa salentina, con la squadra di Marco Baroni che subisce la quarta sconfitta consecutiva senza segnare nemmeno un gol e resta a 27 punti.

In avvio di gara dopo una prima fase di studio, la squadra di Italiano comincia a creare occasioni, prima con il destro da fuori di Saponara, poi con il colpo di testa di Barak. Al 27' arriva il vantaggio: Saponara rientra sul destro e crossa sul secondo palo dove Gallo, nel tentativo di anticipare Nico Gonzalez, mette nella sua porta in scivolata realizzando l'autorete che vale l'1-0. Il Lecce nel primo tempo non riesce a reagire ed impensierire Terracciano.

Ad inizio ripresa il Lecce prova a pressare con maggiore intensità e al 48' arriva l'invenzione di Strefezza che serve Di Francesco che controlla e calcia girandosi, ma trova pronto Terracciano. La Fiorentina controlla la gara senza troppi affanni, controllando le sortite offensive del Lecce che solo all'87' va vicino al pari: calcio di punizione battuto nella zona del secondo palo da Oudin con Ceesay che arriva all'impatto con il pallone ma manda al lato. Con il Lecce sbilanciato nel finale la viola va vicino al raddoppio prima con Bonaventura con Falcone che respinge con i pugni e poi con Amrabat che dopo una galoppata dalla sua trequarti arriva al tiro ma manda al lato.