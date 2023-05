Fiorentina-Lech Poznan, le dichiarazioni di Italiano e Cabral

Fiorentina domani impegnata allo Stadio Franchi nel ritorno dei quarti di Conference League contro il Lech Poznan, si riparte dall'1a4 a favore dei viola maturato in Polonia.

Mister Vincenzo Italiano ha parlato così alla vigilia del match sulle condizioni della squadra e sugli assenti: "Non recuperiamo Amrabat, fuori Ikonè e Brekalo, cose normali in una settimana così compressa. Sono una perdita per noi ma sappiamo come muoverci e come giocare, tutti quelli che vanno in campo sanno del valore della partita. Siamo una squadra matura".

L'attaccante Cabral ha accompagnato il tecnico in conferenza, rilasciando queste parole sulla sfida di domani: "Stiamo trovando un buon momento. Non sono io a fare la differenza, ma tutta la squadra. Viene dal lavoro che facciamo tutti i giorni sul campo. Spero che possiamo giocare così a lungo".

Fantacalcio.it per Adnkronos