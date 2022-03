La classifica vede i toscani salire a 43 punti, due in più del Verona

Dopo il ko nel recupero contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia, la Fiorentina pareggia 1-1 contro il Verona nel match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A disputato allo stadio Franchi. Viola in vantaggio al 10' grazie a Piatek ma dieci minuti più tardi gli scaligeri pareggiano su rigore con Caprari. La classifica vede i toscani salire a 43 punti, due in più del Verona.