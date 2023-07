Fiori e giocattoli sul luogo incidente Casal Palocco: "Qui la gente corre troppo e si ostenta la ricchezza"

Nel punto in cui ieri pomeriggio è avvenuto il tragico schianto tra il suv degli YouTuber e la Smart for four con la giovane mamma e i suoi figli, oggi sono tante le persone che passano, portano un fiore, un giocattolo e discutono su “un quartiere dove ormai si corre troppo, dove si ostenta ricchezza e strafottenza”.

Tra i tanti c’è anche una donna, lei più in disparte. “Sono venuta qui perché conosco il dolore di una mamma che perde il figlio. Il mio ne aveva 17 quando è morto in un incidente stradale - racconta all’Adnkronos - Mi sono sempre chiesta il perché, poi ho realizzato che dovevo farmi forza. Ed è quella che più di tutto auguro a questa povera ragazza. Saranno per lei mesi, anni, durissimi”. (di Silvia Mancinelli)