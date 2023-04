Fiorucci donna, i capi imperdibili per comporre gli outfit per la primavera 2023

Milano, 14 aprile 2023. Creato nel 1967 da Elio Fiorucci, Fiorucci è un brand italiano che ha lasciato un segno indelebile nel mondo fashion. Fondato sui valori di creatività, invenzione, entusiasmo e inclusività, è frutto di un vero e proprio percorso in cui moda, arte e musica si uniscono in un ambiente armonico.

Nel corso degli anni di attività, il marchio ha saputo interpretare le tendenze di ogni epoca, reinventandosi e proponendo articoli originali e di qualità. E naturalmente, anche per la primavera 2023 dà forma ad una collezione ricca di novità e di fascino, perfetta per creare outfit freschi ed inimitabili. Vediamo, allora, quali sono i capi imperdibili da inserire nel proprio guardaroba.

Dalle t-shirt alle canotte, i capi con l'iconico logo degli angeli o pattern graziosi

Cominciamo dalle t-shirt e dalle canottiere, dei veri e propri must-have per affrontare le belle giornate che ci attendono. Fiorucci trasforma questi articoli in capi d’abbigliamento speciali, impreziosendoli con l’inconfondibile logo degli angeli, declinato in molteplici varianti. A ciò s’aggiungono pattern floreali e stampe divertenti, come quelle che raffigurano fragole e bicchieri da cocktail.

Magliette e canotte sono realizzate in tessuti morbidi e confortevoli. Sono arricchite da graziose maniche a palloncino, scollature tonde, bordini a contrasto oppure presentate in versione crop. Da selezionare a seconda delle proprie preferenze, si abbinano perfettamente a jeans e pantaloni cargo, per creare look casual ma ricercati.

Ma quali capi prediligere? Se tendi ad indossare t-shirt più semplici e minimali non potrai che apprezzare la Vintage Vest. Si tratta di un top bianco, aderente e con spalline larghe, decorato nella parte superiore dagli angioletti Fiorucci.

Se invece desideri sfoggiare indumenti più originali, la maglietta Fruity Logo Cropped è proprio quello che fa per te. Si tratta sempre di un modello bianco, ma con taglio crop asimmetrico, che lascia la pancia scoperta. Inoltre, è impreziosito da un disegno che raffigura frutti e fiori, nonché dalla scritta Fiorucci a contrasto.

Con o senza cappuccio? Felpe dal taglio over per distinguersi con uno stile sporty-chic

Per la sera o per le giornate di pioggia, indispensabile è una bella felpa, che mantenga il corpo al caldo. Il brand italiano ha inserito nella propria collezione diverse proposte, espressione di uno stile sporty-chic. Caratterizzate da un taglio over, sinonimo di comfort e movimento, sono disponibili in versione con cappuccio o a girocollo.

Anche in questo caso, il denominatore comune è il logo degli angeli, che compare in tutto il suo splendore sulla parte anteriore delle felpe. Spazio, però, anche a modelli più vintage e retrò, come i pile in velluto con zip a mezza lunghezza.

Se sei alla ricerca di una felpa da accostare ad una gonna colorata, per creare raffinati contrasti, ideale è Strawberry. Leggermente lunga e in versione maxi, presenta un bordino elastico nella zona inferiore ed è decorata da una fragola in un’accesa tonalità di rosso. Più casual ma comunque super femminile è la Squiggle Logo Hoodie, in una raffinata sfumatura di rosa, con logo ricamato.

Jogger e jeans, perfetti da sfoggiare per tutte le occasioni quotidiane

Passiamo ora ad altre proposte altrettanto confortevoli e versatili, ma non per questo meno glamour: i jeans e i pantaloni in versione jogger. Intramontabili ed estremamente pratici, sono ottimi per creare un’infinità di outfit, da quelli più informali, in stile street, a quelli più originali e ricercati.

Ma quali sono i modelli più allettanti in offerta online, naturalmente griffati Fiorucci donna? Se desideri un jeans particolare, a lavaggio chiaro e a vita alta, ti consigliamo di scegliere All Over Bella. Si tratta di un denim a sigaretta, con cerniera nascosta e comode tasche. Il punto di forza? La stampa con gli angioletti bianca, a contrasto. Decisamente più semplice è Flora Carpenter, blu scuro con cuciture color rame.

E per ciò che riguarda i pantaloni jogger? I Track Pant in tinta Dark Blue in ciniglia si distinguono per la linea svasata e per il morbido elastico in vita. Mentre gli Straight Leg Jogger Lavender sono più attillati e abbracciano alla perfezione la silhouette femminile.

Gonne allegre e colorate da abbinare ai giubbini in denim

In ufficio o durante un’uscita tra amiche poco importa, la gonna rappresenta una scelta vincente in qualunque occasione. Si tratta, del resto, di un vero e proprio passe-partout, un capo dal fascino senza tempo.

Fiorucci declina questi articoli in chiave fresca e moderna, giocando con pattern variopinti e tessuti ricercati. Alcuni esempi? L’Intarsia Skirt è una longuette in maglia in varie tonalità di giallo, dotata di fascia elastica in vita. La Wave Slip Skirt, invece, è super corta, è realizzata in satin ed è ricoperta da un motivo a righe fucsia, bianco e blu.

Le gonne si abbinano ai giubbini in denim, altri capi chiave della collezione firmata dal marchio italiano. Arricchiti da ricami, zip, bottoni a contrasto, patches e tasconi, sono disponibili sia a lavaggio chiaro che scuro.

E per le serate più glamour? Abiti freschi e jumpsuit con stampa monogram all-over

Infine, anche per la primavera 2023, non possono assolutamente mancare mini-dress colorati e graziose jumpsuit, ideali da sfoggiare in occasione di una cena fra amiche o per scatenarsi sulla pista da ballo tutta la notte.

Se il tuo obiettivo è quello di attirare l’attenzione e di farti notare con una mise audace devi assolutamente optare per il Love Balconette Dress. È un abito corto in tulle, con scollo a balconcino. Azzurro, è decorato da una stampa con cuori rossi e chiavi silver su cui figura il nome del brand.

Se desideri stare più comoda ma non vuoi rinunciare allo stile, una jumpsuit è proprio quello che fa al caso tuo. La Towelling Play Suit è attillata, senza maniche e regolabile con una zip a mezza lunghezza. Infine, è impreziosita dal motivo lettering Fiorucci all-over, rigorosamente a contrasto.