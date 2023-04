Traffico ferroviario in tilt per il deragliamento di un treno merci nei pressi della stazione Firenze Castello. L’incidente ha diviso in due l’Italia, causando lo stop alla circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna. Nessun ferito. Tecnici Fri al lavoro per ripristinare al più presto l'infrastruttura. Cancellazioni e forti ritardi con disagi per i viaggiatori.