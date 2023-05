Firenze, parte ufficialmente la prima mini crociera sull'Arno

Arnoboat, la mini crociera sull'Arno che si ispira al modello parigino, torna a solcare le acque della città di Firenze. Dopo il periodo di prova di venti giorni (dal 18 settembre al 28 settembre 2022), Arnoboat dà il via ufficialmente ai tour lungo l'Arno a bordo di un battello elettrico che rispetta l'ambiente con due novità: un'imbarcazione nuova, ancora più tecnologica, confortevole e totalmente green e convenzioni non solo con i residenti, ma anche con le onlus del territorio. Dal 6 maggio al 30 settembre 2023, dal punto di ormeggio di via lungarno Diaz (altezza piazza Mentana), partiranno otto corse giornaliere, dal lunedì alla domenica, a partire dalle 10.30 alle 21.30, per un tour che durerà complessivamente 60 minuti, compresi imbarco e sbarco.

Un’iniziativa completamente Made in Florence grazie all’idea della fiorentina Daniela Ghirelli che, insieme al socio Gianni Margheriti, entrambi manager del settore farmaceutico, hanno fortemente voluto e realizzato Arnoboat. Stamani si è svolta la mini crociera inaugurale, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, la console generale Usa Ragini Gupta, il presidente di Cna Firenze Giacomo Cioni e i rappresentanti delle associazioni Trisomia 21, Att (Associazione Tumori Toscana) e i Ragazzi di Sipario.

"Questo progetto nasce da lontano, quando da studente a Parigi, ho vissuto la grande tradizione di navigazione fluviale dei francesi. Sognavo di realizzare un piccolo bateau mouche a Firenze, nella mia città. Dopo tanti anni questo sogno è diventato realtà", sottolinea Ghirelli. “Arnoboat è un progetto che vorremmo condividere con la città - aggiunge Ghirelli -, in quest'ottica abbiamo pensato a delle agevolazioni per i residenti e convenzioni con le onlus del territorio”.

Dal pontile, Arnoboat percorrerà il tratto che va dal Ponte alle Grazie passando proprio sotto Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia per poi virare e rientrare ripercorrendo a ritroso il percorso fino al punto di ormeggio. Il tour sarà accompagnato da un approfondimento, in italiano e inglese, su storia, aneddoti e tradizioni della città. Il battello, dotato di due motori elettrici, è autosufficiente (l’alimentazione è a pannelli fotovoltaici) e totalmente green.

Un tour pensato per i turisti, ma anche per i residenti di Firenze a cui sono riservati speciali sconti: 19 euro il biglietto intero, 15 euro per gli over 65 e per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per i più piccoli, sotto i 6 anni, il biglietto è gratis.

I numeri: 60 minuti durata tour compreso imbarco e sbarco; 3 ponti attraversati; 8 partenze giornaliere dalle ore 10.30 alle 21.30 Il servizio è disponibile dal 6 maggio 2023 al 30 settembre 2023, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, festivi compresi.