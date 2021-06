Firenze, partite le vaccinazioni nell'hub di Autostrade per l'Italia

E' aperto da oggi, 10 giugno, l’hub vaccinale di Autostrade per l'Italia, posizionato nel piazzale della “Chiesa dell’Autostrada” a Firenze Nord, dove verranno inoculate oltre 200 vaccinazioni al giorno per un totale di 3.500 dosi messe a disposizione dalla Regione Toscana. I cittadini per accedere alla somministrazione potranno prenotarsi attraverso il portale della Regione Toscana mentre i dipendenti, i loro familiari e i fornitori del gruppo Aspi seguiranno una procedura di accreditamento interno all’azienda.