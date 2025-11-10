Firmati nuovi accordi per l’attuazione della riforma delle politiche di coesione

Prosegue il percorso di riforma delle politiche di coesione con la firma da parte del Presidente del Consiglio di sette accordi con Ministeri e Amministrazioni centrali, che si vanno ad aggiungere ai 21 accordi in precedenza sottoscritti con le Regioni e le Province autonome. La sottoscrizione delle intese ha permesso di attivare investimenti per circa 3,4 miliardi di euro, di cui 2 miliardi finanziati direttamente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, per finanziare progetti e programmi in settori strategici, tra i quali ambiente, innovazione digitale, valorizzazione dei territori, politiche dedicati ai giovani. In occasione della firma degli accordi, il Premier Meloni ha detto: “Oggi facciamo un passo avanti nel costruire un Paese più forte e coeso grazie allo sblocco di fondi per finanziare interventi in favore delle imprese, delle famiglie e dei territori”. Nel dettaglio, i principali accordi firmati riguardano: il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, a cui sono destinati complessivi 1,1 miliardi di euro per l’attuazione di 95 interventi in tema energia, ambiente e risorse naturali; il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che disporrà di 200 milioni di euro dal FSC per il cosiddetto “turismo di ritorno” per la valorizzazione di territori e destinazioni meno note; il Ministero della Cultura, che avrà a disposizione 182 milioni destinati a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a cui andranno 110 milioni di euro rivolti soprattutto all’innovazione delle PMI agricole, delle pesca e dell’acquacultura.

Il comunicato del Governo