Fisco, aut aut governo su riforma catasto: scontro in Commissione

Scontro in Commissione Finanze alla Camera sulla riforma del catasto. La seduta è stata sospesa dopo l'aut aut del governo che ha fatto sapere, per voce della sottosegretaria al Mef Cecilia Guerra, che l'approvazione della riforma "è dirimente" per la continuazione dell'esperienza di governo.

Dopo la sospensione della riunione, l'ufficio di presidenza ha deciso di rinviare a domani. La Lega resta ferma sulla richiesta di stralcio dell'articolo 6 che contiene la nuova norma, mentre Fi è per la riscrittura del testo, in una versione che possa favorire l'intesa.

"Gravissimo l'aut aut della sottosegretaria al Mef, Cecilia Guerra. Minacciare la crisi di governo qualora non si approvasse così com'è la riforma del catasto è da irresponsabili. Il Parlamento ha tutto il diritto di discutere e presentare emendamenti laddove non ci sia convergenza sul provvedimento" dicono i capigruppo Lega nelle commissioni Bilancio e Finanze Massimo Bitonci e Giulio Centemero, il vicepresidente della VI commissione Alberto Gusmeroli a nome di tutti i commissari Lega.

"Mentre c'è un conflitto in pieno corso in Ucraina e il costo dell'energia è alle stelle, non ci sembra questo il momento di ricorrere alle maniere forti e di portare il dibattito allo scontro istituzionale - si sottolinea dal partito guidato da Matteo Salvini - . Peraltro, lo stesso governo e diversi gruppi di maggioranza hanno già riconosciuto l'inutilità di un intervento di riforma del catasto se la finalità è solo quella di una mera indagine statistica per scovare gli immobili-fantasma. Il ricatto conferma il dubbio che ci siano dietro altre logiche, come quella di tassare la casa".