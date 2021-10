Fisco: Bussoni (Confesercenti), 'rottamazione cartelle? può aiutare imprese in difficoltà'

Una eventuale rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe aiutare anche i commercianti in difficoltà. E' l'opinione del segretario generale della Confesercenti Mauro Bussino, interpellato dall'Adnkronos, rispetto alla richiesta avanzata da Matteo Salvini.

"Anche se ora c'è un clima di euforia per le buone previsioni sulla crescita economica, - afferma - non dimentichiamoci che ci sono una serie di costi rinviati durante il covid che si abbatteranno su molte imprese e quindi, bisogna tenere conto che ci sarà bisogno di agire per cercare di mantenere un tessuto imprenditoriale che abbia la possibilità di continuare ad operare".

Tuttavia, avverte Bussoni, "bisogna capire quali sono gli interventi previsti, in genere sono provvedimenti che semplificano l'attività dell'Agenzia delle Entrate e liberano da una serie di riscossioni che di fatto darebbero un gettito minimo a favore di attività più importanti. Noi facciamo attenzione ma non siamo pregiudizialmente contro" conclude Bussoni.