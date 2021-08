Fisco, Cgia: con evasione sottratti 110 miliardi

Un'evasione che tocca quota 110 miliardi di euro, praticamente oltre 6 punti di pil: in altre parole, per ogni 100 euro di gettito versato all’erario da cittadini e imprese, 15 sono “rimasti” nei portafogli degli evasori. "In attesa della tanto agognata riforma fiscale che, purtroppo, continua ancora a slittare", è questo il dato riferito al 2018 sul quale punta i riflettori l’Ufficio studi della Cgia di Mestre segnalando in particolare nel Sud le situazioni più “pesanti”.