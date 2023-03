Fisco, Cottarelli: "Fisco: Cottarelli (Pd), Meloni lamenta riforma bocciata in fretta? Rimandata a settembre, ora è vaga'"

"La Presidente Meloni ha detto che la legge delega è stata bocciata frettolosamente. A me sembra che più che altro che sia da rimandare a settembre, o meglio, alla data in cui saranno pubblicati i decreti delegati, visto che li' ci saranno le informazioni su quante e quali aliquote Irpef ci saranno, quali saranno gli scaglioni di reddito, quali è quante aliquote Iva, eccetera". Così Carlo Cottarelli, senatore Pd e membro della Commissione Finanza e Tesoro a palazzo Madama, commenta all'Adnkronos le parole del presidente Meloni all'Assemblea della Cgil a Rimini, secondo la quale la legge delega approvata ieri sera in Cdm è stata "un po' frettolosamente bocciata da alcuni".

Secondo l'economista prestato in Parlamento, "i numeri riportati dai media non ci stanno nella legge delega che risulta vaga su questi importanti aspetti. Peccato però che quando i decreti legislativi saranno pronti, il Parlamento potrà dare solo pareri non vincolanti su questi, per cui scelte fondamentali per il nostro sistema fiscale sono sottratte al dibattito parlamentare. È successo anche in alcune passate riforme del fisco? Forse, ma a me comunque non sembra giusto".

"Detto questo - conclude - alcune parti della legge delega vanno bocciate fin da ora, soprattutto la parte per combattere l'evasione fiscale che è particolarmente debole. Positiva è l'idea di ridurre deduzioni e detrazioni per semplificare il sistema di tassazione, ma anche in questo caso non si sa cosa sarà eliminato. Per esempio, la detrazione per lavoro dipendente sarà mantenuta? Sono scelte fondamentali di cui non si sa nulla". (di Roberta Lanzara)