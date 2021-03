Fisco, Durigon: "Estinguere tutte le cartelle fino a 5mila euro"

(Adnkronos)

Estinguere tutte le cartelle fino a 5mila euro, pari a circa 60 milioni di cartelle in tutto. "Questo è l'intento ad oggi. Naturalmente si può avere anche un'altra visione parlamentare e aumentare questo tetto". Ad affermarlo il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, rispondendo a 24Mattino su Radio 24. "Oggi come oggi ci sono 137 milioni di cartelle giacenti in Agenzia, in archivio, questa possibilità di cancellare le cartelle fino a 5mila euro al 2015 porterà sicuramente un vigore all'archivio dell'Agenzia delle Entrate in modo che si possa verificare quelle esigibili", ha sottolineato.

Durigon ha parlato anche del piano vaccinale, "un piano vero con risorse importanti per la vaccinazione" con fondi previsti nel Dl Sostegno "per 5 miliardi". "I fondi per i vaccini serviranno innanzitutto per l'acquisto delle dosi, secondo per la logistica, terzo per la somministrazione e quarto per il Polo annunciato dal ministro Giorgetti" chiarisce.

Dalla crisi provocata dalla pandemia "ne usciamo non con gli indennizzi ma con un piano vaccini", ha poi scandito.