Fisco, Landini: "Pagano solo dipendenti e pensionati, mi sono rotto"

"Il Paese sta in piedi con le tasse pagate da lavoratori dipendenti e pensionati". Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini all'incontro con i leader delle opposizioni al congresso di scena a Rimini.

"Lo dico chiaro - ha scandito Landini mi sono rotto le scatole ad essere sempre io a pagare anche per chi non le paga e che sia sempre io a garantire quella sanità pubblica al posto di chi non lo fa ma la usa. Il fisco invece è un nuovo patto per la cittadinanza e se il 90% dell’Irpef lo sborsano dipendenti e pensionati il governo però ne parla solo con imprese o con chi le evade, le tasse".