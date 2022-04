Fisco, Letta a Lega e Forza Italia: "No più tasse, basta terrorismo comunicativo"

Lega e Forza Italia “stanno facendo campagna elettorale e in questo momento è un errore fare campagna elettorale. Non c’è nessuna discussione sulle tasse, non ci sarà alcun innalzamento delle tasse. Fare campagna elettorale in questo momento mi sembra francamente la cosa peggiore che si possa fare”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando a un’iniziativa a Roma.

Piuttosto “c’è bisogno di fare le scelte giuste, c’è bisogno di far sì che la delega fiscale venga approvata. Noi siamo col governo, col presidente del Consiglio perché si arrivi all’approvazione della delega fiscale che rappresenta un passo in avanti verso una maggiore modernità”.

“Basta terrorismo comunicativo, basta campagna elettorale fatta da parte della destra su questi temi. Io mi auguro che Lega e Fi si rendano conto che fanno parte della maggioranza di governo e che come tale si comportino”, scandisce Letta.