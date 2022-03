Fisco, Spaziani Testa: "L'insistenza sul catasto è perché vogliono aumentare le tasse sugli immobili"

"L'unico motivo credibile di questa insistenza, che è testimoniata anche dalle cronache di ieri, è che la finalità dell'intervento sul catasto è quella indicata nella relazione del ministero dell'Economia che accompagna il disegno di legge: aumentare le tasse sugli immobili". Lo ha ribadito, all'Adnkronos, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa.

"Altrimenti - ha proseguito - non si spiegherebbe questa insistenza per quella che qualcuno, come il presidente della commissione Finanze, definisce una semplice mappatura". Ma secondo Spaziani Testa, questa "insistenza clamorosa in tempo di guerra, fino alla minaccia della crisi di governo" è una "prova in più che non ci serviva, perché" la finalità "la ammette, appunto, la relazione di accompagnamento". Inoltre, ha continuato, in passato c'era stata "la risposta dell'Italia all'Europa, di intervenire sul catasto per aumentare la tassazione sugli immobili". Ma soprattutto, ha detto ancora, il fatto che "al di là della formale indicazione di non valenza fiscale" il testo "sia chiaro nell'impostare un catasto di tipo patrimoniale, che è una rivoluzione rispetto a una storia di catasto reddituale. Il tutto con la finalità di un ulteriore aumento di una tassazione che è già pesantissima sugli immobili: 51 miliardi tutta, 22 solo quella patrimoniale data dall'Imu ogni anno".

Quanto al risultato della votazione in commissione di ieri, "ricordiamo che il voto mancante è di una componente di Noi con l'Italia che aveva firmato insieme ad altre cinque forze politiche l'emendamento soppressivo. C'è stata una marcia indietro", ha detto ancora il presidente di Confedilizia aggiungendo come "l'associazione continuerà a sostenere le sue idee e le sue ragioni. Confido che queste cinque forze politiche che hanno tenuto il punto lo tengano anche in aula, che come sappiamo è differente, coinvolgendo altre forze politiche o altri pezzi. Mi risulta che nel Movimento 5 stelle non ci sia questa monoliticità. Auspico - ha detto ancora - che non mollino la presa, coinvolgano altri parlamentari e che non si arrivi allo scandalo dell'imposizione della questione di fiducia da parte del governo, che su un disegno di legge delega sarebbe eclatante, una contraddizione in termini. Spero ci sia una rivincita", ha concluso Spaziani Testa.