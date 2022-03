FIT e Moige, ancora insieme per i minori

Roma, 14 marzo 2022. Sottoscritto un nuovo Protocollo tra FIT e MOIGE per la realizzazione di attività e campagne aventi ad oggetto il divieto di accesso al gioco pubblico e ai prodotti da fumo da parte dei minori.

Viene così rinnovata una partnership sociale collaudata che già in passato ha consentito la realizzazione di iniziative finalizzate a sensibilizzare le famiglie, gli operatori e le Istituzioni rispetto a questi temi di particolare interesse trasversale.

“La nostra sensibilità sulla tutela dei minori - dichiara il Presidente FIT Giovanni Risso - va ben oltre i divieti di legge che già esistono e che prevedono pesanti sanzioni per chi li trasgredisce. Con il rinnovo di questa collaborazione con Moige vogliamo dare continuità a questo nostro impegno che ci ha visto e ci vede parte attiva rispetto ad un tema di rilevanza sociale”.

''Crediamo molto nella responsabilità della filiera e nella rete distributiva di prodotti vietati ai minori. Il protocollo siglato rafforza la collaborazione ed il confronto sul delicato tema dell'accesso dei minori ai prodotti a loro vietati.

Occorre essere tutti in prima fila per impedire l'accesso dei nostri figli a questi prodotti vietati e dannosi per loro” - dichiara Maria Rita Munizzi Presidente Nazionale Moige - Movimento Italiano Genitori Onlus.

La volontà è quella di stimolare la diffusione sul territorio nazionale di una maggiore responsabilità sociale sul tema dei minori ed incentivare modelli virtuosi anche attraverso l’adozione di protocolli comportamentali e formativi. L’obiettivo è di inibire anche culturalmente l’accesso al gioco ed ai prodotti da fumo da parte dei minori attraverso il coinvolgimento dei genitori, delle Istituzioni competenti, del mondo accademico e degli stessi tabaccai.