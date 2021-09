Nel discorso sullo stato dell'Unione della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen "non convince" il fatto che non abbia fatto "in alcun modo riferimento alla modifica del patto di stabilità", indispensabile per evitare di uccidere sul nascere la ripresa economica. Lo sottolinea il copresidente del gruppo Ecr nel Parlamento Europeo Raffaele Fitto, di Fratelli d'Italia.