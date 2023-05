Five Padel Cup, vip e divertimento a Montecarlo aspettando l’Expo2024

Edizione da incorniciare per la Heroe’s Five Padel Cup, il grande torneo esclusivo e inclusivo che ha messo insieme, nella prestigiosa cornice di Montecarlo, atleti, personaggi del mondo sport e dello spettacolo, e giovani promesse. Una settimana di sport e divertimento, ma anche solidarietà e inclusione con le emozioni del padel in carrozzina, una delle cinque varianti dell’evento, che ha intrattenuto migliaia di appassionati e curiosi. Ad alzare la Champions Padel Cup sono stati Jimmy Ghione e Alessandro Lupi che hanno sfidato, tra gli altri, diversi ex stelle del calcio, come Beppe Signori, Dario Marcolin, Eusebio Di Francesco, Luigi Di Biagio, Stefano Mauri, Pierluigi Casiraghi, Fernando Orsi e i francesi Sébastien Squillaci e Gaël Givet, oggi in forza al club monegasco Barbagiuans, fondato da Alberto di Monaco e guidato dal giovane nipote Louis Ducruet che ha preso parte all’evento portando i suoi saluti al Tennis Club di Eze, teatro delle partite.

Una parata di stelle in campo e fuori: dagli ex calciatori Gianluca Zambrotta e Sébastien Frey, passando per l’agente Fifa Stefano Antonelli e per le quattro grandissime campionesse del Padel di oggi, Chiara Pappacena, Giorgia Marchetti, Emily Stellato e Giulia Sussarello, fino a Flavio Briatore. Il Five Padel Cup è stata l’occasione per un grande annuncio: la prima edizione di Padel Best Expo 2024, il progetto espositivo di tutte novità della disciplina sportiva che attira sempre più praticanti, si svolgerà il prossimo aprile al Grimaldi Forum di Monte Carlo. Un appuntamento imperdibile a ridosso del Rolex Monte Carlo Master che in base alle stime potrebbe vedere oltre 130mila visitatori.