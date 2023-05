Flashmob e il ministro Sangiuliano per il "Billy Elliot" al Sistina

Flashmob in strada con i giovani protagonisti del 'Billy Elliot' assieme agli altri allievi dell’Accademia Sistina, impegnati in un tip tap al ritmo della colonna sonora composta da Elton John, prima che si alzasse il sipario del teatro Sistina di Roma per l'attesa 'prima' del musical firmato dal regista Massimo Romeo Piparo, che del Sistina è il direttore artistico, prodotto dalla PeepArrow Entertainment con una nuova edizione e un cast completamente rinnovato e con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano in platea per la premiere.

La vicenda ruota attorno al protagonista ragazzino Billy interpretato da Emiliano Fiasco che, nell'Inghilterra della 'dama di ferro' Margaret Thatcher, lotta contro tutto e tutti per realizzare il suo sogno di ballare. Protagonisti sono Giulio Scarpati nei panni di Jackie, il padre di Billy che non accetta l'amore del figlio per la danza, e Rossella Brescia, al debutto nel musical nelle vesti di Mrs. Wilkinson, la maestra che crede nel ragazzo e lo supporta nel suo percorso. Le musiche pluripremiate composte da Elton John sono suonate dal vivo dall’orchestra diretta da Emanuele Friello, per uno spettacolo dal respiro internazionale di cui Piparo ha curato anche l'adattamento in italiano.

Tra i personaggi segnalati all 'prima' del Sistina, il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone, Max Giusti, Lino Banfi, Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Giorgi, Barbara Bouchet, Beppe Convertini, Pino Strabioli, Vittorio Sindoni, Anna Pettinelli, Antonio Preziosi, Santino Fiorillo, Fiordaliso, Stefano Masciarelli, Rita Dalla Chiesa, Sabrina Marciano, Gianni Clementi, Stefania Orlando, Dario Salvatori, Marco Presta, Giuditta Saltarini, Roberto Sommella, Vincenzo Morgante, Sabina Stilo.

(di Enzo Bonaiuto)