Flavio Briatore operato. E' lo stesso imprenditore a darne notizia con un post su Instagram. "Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille", scrive. E dopo aver ringraziato i medici e lo staff della Madonnina "per la bravura e professionalità", aggiunge: "Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!".