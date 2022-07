Flavio Faccin: l’oro colloidale nei vaccini contro il Covid

Flavio Faccin, CEO di Hydromed parla delle nanoparticelle di oro colloidale utilizzate per elaborare un vaccino contro il Covid-19

Milano, 8 Giugno 2022. Sin dalla sua fondazione, in Hydromed Flavio Faccin ha potuto contare su una squadra di giovani esperti con competenze in campo elettrico, fisico e chimico, tale da poter produrre elementi in forma colloidale sospesi in acqua distillata.

L’idea era di essere la prima azienda in Italia a produrre colloidali puri, con tutte le difficoltà che ciò comportava, ma con la piena fiducia in un progetto che aveva mostrato subito grandi potenzialità.

Al giorno d’oggi la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante e colloidali e colloidali puri hanno ambiti di applicazione molto diversi da quelli immaginati al principio.

Un esempio di ciò viene da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, che dimostra l’efficacia di utilizzo di nanoparticelle di oro colloidale nella creazione di vaccini e, nello specifico, di uno contro il Covid.

“L’oro colloidale è da sempre riconosciuto come un elemento dalle rinomate proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie ed è già stato utilizzato in passato come un trasportatore molecolare. Le sue proprietà sono innumerevoli e le sue applicazioni in costante aggiornamento”, commenta il patron di Hydromed Flavio Faccin.

In questo caso l’oro colloidale viene utilizzato per complessare i peptidi che serviranno a stimolare gli anticorpi contro il virus. Il beneficio di utilizzare una tale tecnica sta, per esempio, nel fatto che si ampliano i metodi di assunzione del vaccino, disponibile anche attraverso una nebulizzazione orale.

Il vantaggio maggiore di utilizzare nei vaccini un materiale come l’oro colloidale, tuttavia, sta nel fatto che i suoi costi di produzione sono ridotti e ciò permette di abbattere anche il costo del prodotto finale, con un risparmio che si riflette sull’utente finale, sia esso il governo che lo distribuisce o il paziente.

Faccin Flavio: tra gli effetti positivi dell’oro colloidale contrastare stanchezza

La produzione dell’oro colloidale puro rientra tra le attività di punta di Hydromed:

“Siamo la prima azienda in Italia a produrre colloidali puri e lo facciamo con tecniche brevettate tutte di origine nostrana, il che rappresenta per noi un indubbio vanto. La richiesta di oro colloidale rimane negli anni una costante. I nostri clienti hanno avuto prova degli innumerevoli benefici che descriviamo anche sul nostro sito, hanno capito che i vantaggi sono reali” racconta Flavio Faccin.

I punti di forza di tale prodotto sono effettivamente molteplici e coprono aree di interesse differenti, alcune delle quali ricorrono anche tra le conseguenze del long Covid:

● Benessere e stabilità emotiva, stimolando la creazione di endorfine e agendo a livello degli impulsi nervosi;

● Antinfiammatorio, su ossa e muscoli, e antiossidante;

● Rigenerazione cellulare e miglioramento della pelle, stimolando la produzione di collagene;

● Riequilibra le funzioni in caso di dipendenze.

“Come dimostra questa applicazione nell’ideazione di vaccini contro il Covid, gli usi dell’oro colloidale sono ancora tutti da scoprire. In generale, è stata provata la sua azione sulle funzionalità del sistema nervoso centrale e questo di per sé apre le porte ad interessanti sperimentazioni”, sostiene il fondatore di Hydromed, Flavio Faccin.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl