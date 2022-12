F.lli Stramaccioni Alarm Systems: “Sistemi di sicurezza e protezione per la GDO ed il Retail”

Boom di furti, le grandi catene di supermercati nel mirino. La soluzione per il Retail è investire nei migliori sistemi di security

Perugia, 19 dicembre 2022. Gli impianti di sicurezza svolgono sempre di più un ruolo fondamentale sia in ambito privato che aziendale, aumentando la sicurezza delle persone e la protezione dei beni materiali, come nel caso della grande distribuzione organizzata.

Il mondo del Retail, che include le più svariate attività commerciali, evidenzia sempre di più il problema legato alla sicurezza, rappresentato, per la maggior parte dei casi, dalla mancanza di merce e relative perdite economiche.

“Le grandi catene di supermercati sono particolarmente soggette al rischio di atti di vandalismo e di tentativi di taccheggio. L’ampiezza delle strutture rende, infatti, tali aree particolarmente esposte a comportamenti sospetti e tentativi di furto”, spiega Stramaccioni, titolare della F.lli Stramaccioni Alarm Systems. “Siamo leader in Italia per la messa in sicurezza della Grande Distribuzione Organizzata con progetti di sicurezza e di allarme studiati ad hoc per ogni specifica realtà. Questi sistemi necessitano di accorgimenti personalizzati che mettano al riparo le organizzazioni da varie tipologie di attacchi. La protezione dei negozi e dei depositi di stoccaggio della merce è cruciale per queste attività: ipermercati, supermercati e centri commerciali sono sempre molto a rischio”.

F.lli Stramaccioni Alarm Systems nasce a Perugia come azienda di famiglia nel 1970, è tra le prime in Italia specializzate in sicurezza, abilitata al rilascio della Certificazione degli Impianti, antifurto, antincendio, video controllo, building automation, antitaccheggio, diffusione sonora, rete dati e telefonia, nel rispetto della legge 46/90 – Decreto 22/1/08 N.37 – Rispetto alle Norme UNI – VV.F 9795 dell’impianto di rilevamento fumo. La mission dell’azienda perugina si focalizza nella realizzazione di nuovi e importanti obiettivi con la certezza che, un settore così delicato come quello della sicurezza, debba essere curato solo ed esclusivamente da persone altamente specializzate ma soprattutto ‘di fiducia’.

“La fiducia è l’elemento imprescindibile nel nostro lavoro - prosegue - essere affidabili è una risorsa fondamentale che abbiamo costruito nel tempo grazie al know-how, alle tecnologie di ultima generazione e a personale interno altamente qualificato, pilastri che ci consentono di creare relazioni stabili, durature e di valore con i nostri clienti”, sottolinea Stramaccioni. “Installiamo solo apparecchiature omologate e certificate IMQ 2° e 3° livello, non solo, dal 2000, abbiamo ottenuto la ‘Certificazione di Qualità’ UNI EN ISO 9001 2015 per Consulenza, Progettazione, Installazione e Manutenzione di Sistemi di Sicurezza e Building Automation. La scelta di curare e seguire personalmente lo svolgimento nei cantieri, sono garanzia di assoluta regolarità e qualità degli impianti installati”.

“Col tempo ci siamo imposti come punto di riferimento riconosciuto dal mercato per lo sviluppo di soluzioni di automazione complesse al servizio degli impianti tecnologici”, conclude Stramaccioni. “La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo: i nostri valori aziendali sono da sempre proiettati al futuro, alla ricerca di tecnologie sempre più performanti e all'impegno costante nella sicurezza e nella riduzione dei consumi, per il bene degli individui e dell'ambiente”.

Contatti:

https://www.stramaccionisicurezza.it