Flotta 'verde' per le Fiamme Gialle, in arrivo le Peugeot e-208

Roma, 23 feb. - (Adnkronos)

Nuova tappa della lunga collaborazione tra Peugeot e la Guardia di Finanza che ha visto oggi a Roma presso il Comando Generale della Guardia di Finanza la consegna del primo esemplare di una flotta di Peugeot e-208 dotate di motorizzazione 100% elettrica, allestite con livrea d’ordinanza e dotazioni specifiche per il pattugliamento del territorio.

La e-208 sarà impiegata nei contesti in cui - si sottolinea - "le caratteristiche di agilità, prontezza di reazione ed emissioni di CO2 realmente pari a zero giocano un ruolo fondamentale nell’attività operativa quotidiana. Un modello che rappresenta la vera svolta green della mobilità e che esprime tutte le caratteristiche vincenti del progetto 208, che hanno valso a questo modello il premio Auto dell’Anno 2020.

Al primo esemplare (fornito in comodato gratuito) faranno altri 30 (con la formula del noleggio a lungo termine) con la stessa motorizzazione 100% elettrica ed anch’essi in livrea d’ordinanza. La sua reattività garantita dai 136 CV del motore elettrico permette alla e-208 di scattare da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi con un'energia fornita da una batteria da 50 kWh che assicura un’autonomia che arriva a 340 km (WLTP). Una batteria che si può ricaricare in diverse modalità.

La versione sviluppata per la Guardia di Finanza "è caratterizzata dalla perfetta integrazione degli allestimenti alla vettura, offrendo un ambiente più sicuro, funzionale e con tecnologia innovativa".

Allestita per il controllo del territorio, la dotazione prevede uno scrittoio in materiale plastico ricavato nella cappelliera posteriore con luce leggi mappa notturna e, anteriormente, uno slot per accogliere il tablet attraverso cui poter dialogare con la Sala Operativa. L'abitacolo è allestito con dispositivi progettati specificatamente per rendere l’auto funzionale al servizio, come la pulsantiera ergonomica per gestire i sistemi luminosi ed acustici.

L’allestimento della e-208 per le Fiamme Gialle è stato realizzato da Focaccia Group, azienda che da oltre 60 anni opera nel settore automotive, progettando, costruendo e realizzando allestimenti speciali per le Forze dell’Ordine.